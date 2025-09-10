Monza, Pessina: "Via solo per giocare in l'Europa. Ora voglio la A"

Matteo Pessina dopo parla a cuore aperto ai suoi tifosi. Il capitano del Monza, dopo la retrocessione, ha avuto diverse possibilità per lasciare la Brianza ma alla fine ha scelto di rimanere nella squadra della sua città: "Il Monza questa estate ha dimostrato più di ogni altra squadra quanto volesse tenermi per ritornare dove ognuno di noi vuole stare: in Serie A. Ed io sono felice di essere qui. Questa città e questa maglia mi scorrono nelle vene. - spiega ancora Pessina - Ci terrei a chiarire una cosa perché davanti a noi abbiamo una stagione lunga, in cui dovremo essere tutti uniti verso il nostro obiettivo".