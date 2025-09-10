Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Monza, Pessina: "Via solo per giocare in l'Europa. Ora voglio la A"

10 Set 2025 - 23:10

Matteo Pessina dopo parla a cuore aperto ai suoi tifosi. Il capitano del Monza, dopo la retrocessione, ha avuto diverse possibilità per lasciare la Brianza ma alla fine ha scelto di rimanere nella squadra della sua città: "Il Monza questa estate ha dimostrato più di ogni altra squadra quanto volesse tenermi per ritornare dove ognuno di noi vuole stare: in Serie A. Ed io sono felice di essere qui. Questa città e questa maglia mi scorrono nelle vene. - spiega ancora Pessina - Ci terrei a chiarire una cosa perché davanti a noi abbiamo una stagione lunga, in cui dovremo essere tutti uniti verso il nostro obiettivo".

"Avrei potuto lasciare il club che amo solo per tornare a giocare in Europa e per seguire il mio sogno di tornare in azzurro. Credo che voi lo possiate comprendere. - conclude il classe '97 - Adesso il tempo delle parole deve finire e da venerdì si ripartirà con la nostra ambizione e quella di una città intera".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

01:22
I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

L'agente di Thiago Motta: "Ha ricevuto molte offerte". Spunta la suggestione Bayer

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

City-Donnarumma fino al 2030: "Un onore e un privilegio, chiunque vorrebbe giocare qui". Il Psg: "Grazie Gigio"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:10
Monza, Pessina: "Via solo per giocare in l'Europa. Ora voglio la A"
22:03
Como, il ds Ludi: "Nico Paz a 6 milioni grande intuizione ma ora col Real..."
21:20
Neom, fatta per l'ex Lazio Maximiano
20:30
West Ham, ufficiale il ritorno di Fabianski
19:32
Atletico Madrid, nel mirino Rodrigo Bentancur