Dopo Gaston Brugman ceduto al Parma, un altro centrocampista lascia l'Abruzzo. Il Pescara ha infatti raggiunto l'accordo ufficiale con il Cosenza per la cessione di Elimane

Franck Kanouté. Il giocatore, nato in Senegal il 13 dicembre 1998, si trasferisce in rossoblù in prestito con diritto di riscatto.