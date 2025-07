Nuovo rinforzo in casa Pescara. Lo ha annunciato il club biancazzurro in una nota pubblicata sul sito ufficiale: "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Leonardo Graziani, proveniente dalla AS Roma - si legge -. Centrocampista classe 2005 e già capitano della formazione Primavera giallorossa, Graziani ha firmato un contratto triennale con il club biancazzurro, con opzione per il prolungamento fino al 2029".