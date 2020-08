Persa l'Inter, Allegri è in stand-by: la pista Psg è ancora aperta

LO SCENARIO

Max Allegri ha da poco terminato il suo anno sabbatico. La voglia di tornare in panchina è tanta. Già, ma quale panchina? Quella dell'Inter è rimasta ad Antonio Conte, le altre di alto livello sono già tutte occupate. L'unica possibilità, al momento, è quella di aspettare la chiamata di una squadra importante a stagione in corso, visto che non sono tanti gli allenatori da top club disponibili sul mercato, e lui sarebbe di certo la prima scelta in caso di risultati negativi.

La destinazione più calda è sempre Parigi. Nonostante la finale raggiunta in Champions League, una parte della dirigenza del Psg non è del tutto convinta di Tuchel. Diventa complicato però rinunciare ora a un allenatore che ha vinto tutti i trofei possibili in patria e ha sfiorato la coppa più importante, soprattutto se si pensa che la stagione della Ligue 1 è già iniziata. In caso di risultati non all'altezza delle aspettative, comunque, il primo nome sul taccuino degli emiri parigini è quello di Allegri.

Lo stesso si può dire di un altro grande club che lo ha corteggiato nel recente passato: il Manchester United. A inizio anno il destino di Solskjaer sembrava segnato, poi la qualificazione alla Champions League ha salvato la stagione dei red devils. In caso di inizio di Premier non proprio convincente, però, l'assalto della dirigenza a Max sarebbe la soluzione più probabile. Aspettare un top club godendosi la vita, questo il destino attuale di Allegri. Diciamo che c'è di peggio...