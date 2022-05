Perisic, addio Inter: a Londra visite con il Tottenham. Che ci prova anche per Bastoni

NUOVA AVVENTURA

Via alla nuova avventura del croato, che ritrova Antonio Conte. Al tecnico piace anche il difensore nerazzurro

Ivan Perisic ha chiamato Simone Inzaghi per comunicargli la sua partenza e salutato l'Inter. Ora ha detto addio anche l'Italia, direzione Inghilterra, pronto per riabbracciare Antonio Conte e cominciare la nuova avventura in Premier League. L'esterno croato è arrivato domenica sera a Londra, ha dormito - come riferisce l'Evening Standard - nelle strutture del Tottenham - e nel pomeriggio effettuerà le visite mediche per gli Spurs, che lo hanno convinto con un contratto biennale con opzione per un altro anno da cinque milioni più bonus. © Getty Images

L'Inter ha provato fino all'ultimo a trattenere Perisic, reduce da una stagione straordinaria, alzando l'offerta per il rinnovo fino a 5 milioni più bonus, ma ha vinto la voglia del 33enne croato di giocare in un nuovo campionato dopo la Serie A e la Bundesliga e un accordo più lungo.

Il Tottenham però guarda ancora in casa Inter: dall'Inghilterra arrivano infatti conferme sull'interesse di Conte per Alessandro Bastoni, quest'ultimo il primo indiziato per essere sacrificato sul mercato dal club nerazzurro. Può partire ma di fronte a una proposta di almeno 55 milioni di euro. Sul difensore c'è anche l'interesse del Manchester United.