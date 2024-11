Pedri potrebbe presto prolungare il proprio rapporto con il Barcellona. Il centrocampista spagnolo ha rivelato come i suoi agenti siano al lavoro per il rinnovo del contratto: "I miei agenti si stanno occupando dei nuovi colloqui contrattuali con il Barcellona. Penso che stia andando bene, sta procedendo tutto come previsto".