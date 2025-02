Parma, ufficiale l'arrivo di Chivu in panchina: ecco lo staff

Via Pecchia, dentro Chivu. Con un comunicato ufficiale i ducali hanno reso noto l'arrivo in panchina dell'ex difensore di Inter e Roma: "Parma Calcio dà il benvenuto a Cristian Chivu, nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile - si legge -. Chivu, insieme al suo staff composto da Antonio Gagliardi (allenatore in seconda), Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri), sarà alla guida della squadra nell’allenamento in programma oggi pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio. Il Club accoglie in gialloblu Cristian e il suo staff con l’augurio di buon lavoro".