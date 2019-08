Il Parma ha preso in prestito per un anno con obbligo di riscatto il centrocampista uruguaiano Gastón Brugman Duarte dal Pescara. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Contestualmente il club ducale ha ceduto in prestito annuale con obbligo di riscatto Matteo Brunori e in prestito annuale Alessandro Martella e Fabian Pavone agli abruzzesi. Il Parma, inoltre, ufficializza la cessione di Alessio Da Cruz all'Ascoli in prestito fino al 30 giugno '20 con diritto di opzione e contro opzione.