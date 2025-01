Intervenuto in conferenza stampa, Fabbio Pecchia si è soffermato sugli effetti del mercato di gennaio: "Sarà un mese particolare per il Parma come per ogni altra squadra - ha ammesso il tecnico dei ducali -. Tante voci di mercato cambiano qualcosa nello spogliatoio. Quindi chiedo al gruppo di mantenere lo spirito giusto perché ci sono in ballo punti pesanti".