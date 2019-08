Il Parma è pronto ad accogliere Giuseppe Pezzella. La conferma arriva dal ds degli emiliani, Daniele Faggiano, a Sky: “Pezzella già nostro? Per rispetto dell’Udinese che è proprietaria del cartellino non possiamo dire che è un giocatore del Parma. Speriamo che sia così per poche ore ancora. Siamo d’accordo su tutto, mancano solo le firme, vediamo quanto tempo servirà per farlo diventare un nostro calciatore”.