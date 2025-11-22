Parma, Cuesta: "Guaita dovrà essere un valore aggiunto"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Hellas Verona, l'allenatore del Parma Carlos Cuesta ha parlato così del nuovo arrivato Vincente Guaita: "Sarà come tutti nello spogliatoio, per aggiungere valore alla squadra. Si è appena inserito e sarà con noi domani, non so se sarà a disposizione per una questione di transfer. Adesso deve adattarsi al nostro ambiente, ha già fatto il suo primo allenamento. Siamo certi che aggiungerà valore sia in campo che fuori, la sua esperienza può aiutare. Deve essere un valore aggiunto".