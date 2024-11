PAREDES: "CON DE ROSSI ERO CONTENTO, VEDIAMO SE IL BOCA MI CHIAMA"

"Vivo la mia vita e la mia carriera giorno per giorno. Ovviamente si è parlato tanto, ma ora penso al mio club. Fino a quando c'era Daniele (De Rossi, ndr) ero molto contento, poi è successa la cosa dell'allenatore". Così il centrocampista della Roma, Leandro Paredes, dal ritiro con la nazionale argentina, parlando del momento che sta vivendo in giallorosso e la crisi del club capitolino che dopo De Rossi ha esonerato anche Juric ed è in attesa di conoscere gli esiti della trattativa con Claudio Ranieri per un terzo ritorno nella Capitale. L'argentino ha anche parlato di un possibile approdo al Boca Juniors: "Non ho parlato con Gago, vediamo se mi chiama o no. La Nazionale? Mi piace molto giocare qui, allenarmi con questa maglia e ovviamente giocare nella Bombonera è un vantaggio, ma mi diverto allo stesso modo anche a giocare nel Monumental. Sarà lo stesso", ha aggiunto.