"Dybala in panchina non è legato al mercato". Fabio Paratici chiarisce che l'esclusione della Joya dall'undici titolare per il debutto stagionale contro il Parma è soltanto una scelta tecnica. "È il numero 10 della Juventus, un grande 10 della Juventus. Siamo contenti che sia con noi - ha detto a Sky Sport -. L'inizio del campionato, poi, non solo con Sarri, ma anche con Allegri e Conte, ha visto i nuovi spesso con un periodo di adattamento e dunque oggi giochiamo senza nuovi dal primo minuto. Icardi? Siamo contenti degli attaccanti che abbiamo, invidiati da tutti anche a livello internazionale. È difficile migliorare la nostra rosa, crediamo di esserci riusciti in questo mercato puntellando le posizioni che avevano bisogno: davanti ci sono Higuain, Mandzukic, Dybala, Bernardeschi, Douglas e non scordiamoci di Cristiano Ronaldo che dopo un anno sembra quasi uno normale della Juventus. Il rapporto con Marotta? Nel mercato succedono tante cose, nel caso ci confronteremo in modo cordiale con cui ti siedi con le altre società".