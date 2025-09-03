Logo SportMediaset
Mercato

Palermo senza portiere, l'obiettivo è Sepe

03 Set 2025 - 12:30

Visti gli infortuni di Gomis e Bardi, il Palermo pesca tra gli svincolati per assicurarsi un portiere affidabile. In queste ore, i rosanero starebbero pensando di integrare in squadra Luigi Sepe, svincolato dopo l'ultima esperienza alla Salernitana. 

14:45
Jorge Sampaoli nuovo tecnico dell'Atletico Mineiro
13:10
Pescara, per la difesa si punta Caldirola
12:45
Samuele Vignato ha firmato con il Rijeka
12:30
Palermo senza portiere, l'obiettivo è Sepe
12:14
Barcellona, Fermin Lopez: "Chelsea? Mai voluto andarmene"