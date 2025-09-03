Palermo senza portiere, l'obiettivo è Sepe

Visti gli infortuni di Gomis e Bardi, il Palermo pesca tra gli svincolati per assicurarsi un portiere affidabile. In queste ore, i rosanero starebbero pensando di integrare in squadra Luigi Sepe, svincolato dopo l'ultima esperienza alla Salernitana.
