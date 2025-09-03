Barcellona, Fermin Lopez: "Chelsea? Mai voluto andarmene"

La questione Fermin Lopez è stata al centro del mercato blaugrana per tutta l'estate. Il centrocampista del Barcellona è stato infatti a lungo nel mirino del Chelsea e l'addio sembrava a un passo. In un'intervista rilasciata a Mundo Depurtivo il classe 2003 ha però smentito la possibilità di lasciare la Spagna: "Alla fine, la mia priorità è sempre stata quella di essere al Barcellona. Sono arrivato a 12 anni; era il mio sogno essere qui, poter arrivare in prima squadra. È sempre un complimento quando c'è interesse da parte di altri club, ma la verità è che ho sempre avuto l'idea di rimanere al Barcellona e di poter avere successo qui".