Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Barcellona, Fermin Lopez: "Chelsea? Mai voluto andarmene"

03 Set 2025 - 12:14

La questione Fermin Lopez è stata al centro del mercato blaugrana per tutta l'estate. Il centrocampista del Barcellona è stato infatti a lungo nel mirino del Chelsea e l'addio sembrava a un passo. In un'intervista rilasciata a Mundo Depurtivo il classe 2003 ha però smentito la possibilità di lasciare la Spagna: "Alla fine, la mia priorità è sempre stata quella di essere al Barcellona. Sono arrivato a 12 anni; era il mio sogno essere qui, poter arrivare in prima squadra. È sempre un complimento quando c'è interesse da parte di altri club, ma la verità è che ho sempre avuto l'idea di rimanere al Barcellona e di poter avere successo qui". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Napoli regina del mercato, Inter, Milan e Juve si "salvano". Sorpresa Cremonese

Gigio vola da Guardiola, accordo City-Psg, affare da 40 milioni: "Sono contentissimo"

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

La Turchia spaventa Inter e Atalanta: le telenovelas Lookman e Calha non sono finite

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:30
Palermo senza portiere, l'obiettivo è Sepe
12:14
Barcellona, Fermin Lopez: "Chelsea? Mai voluto andarmene"
12:00
Sirene turche per Milik, su di lui il Samsunspor
11:15
Al Hilal, ecco il difensore per Inzaghi: preso Akcicek
10:20
Celtic, preso lo svincolato Iheanacho