Palermo, Dionisi: "Io responsabile ma non mi dimetto"

"Dimettermi? Sarebbe assurdo. Mi sento responsabile, colpevole, ci sta che i tifosi se la prendano con me. Ci metto la faccia e non giro le spalle alle difficoltà: ho dimostrato nella mia carriera di aver carattere". Dopo la sconfitta casalinga con il Catanzaro, l'allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, è l'unico a presentarsi davanti a taccuini e telecamere. La squadra resterà in ritiro in città, in vista del delicato test esterno di sabato con il Sassuolo. "Lo faremo - assicura il tecnico - per affrontare il problema, per parlarne. Il momento dice che le cose non stanno andando bene. Sicuramente è un segnale. Non vogliamo trovare colpevoli ma soluzioni".