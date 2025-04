Victor Osimhen, in prestito al Galatasaray dal Napoli, ha parlato a NTV anche del suo futuro: "Ci sono sempre voci su di me, io penso al presente. Mi sto godendo questo momento, i tifosi mi sostengono sempre. Al momento giusto verrà presa la decisione migliore per tutti, in ogni caso il Gala mi rimarrà sempre nel cuore".