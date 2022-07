Ora il via al mercato, caccia al trequartista: parte l'assalto a Dybala

Il rinnovo dell'ultimo minuto di Paolo Maldini e Frederic Massara può finalmente sbloccare il mercato del Milan. Dopo la corsa contro il tempo per la firma dei dirigenti ora è necessario impegnarsi in sede di campagna acquisti per allestire una squadra che possa puntare al bis tricolore e a fare una bella figura in Champions League. L'obiettivo primario è quello di portare a casa un giocatore che possa fare la differenza sulla trequarti. Uno come Paulo Dybala.