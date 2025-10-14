Logo SportMediaset
Olympique Marsiglia, Emerson Palmieri: "Il mio trasferimento ha rischiato di saltare all'ultimo minuto"

14 Ott 2025 - 08:00
Emerson Palmieri si sta trovando nel migliore dei modi all'Olympique Marsiglia, tuttavia l'italo-brasiliano ha rischiato di non arrivare in Francia. La conferma arriva da un'intervista rilasciata a Calciomercato.com: "Due settimane prima avevo già dato l'ok a De Zerbi, mancava l'accordo tra i club. Ero un po' agitato perché avevo paura che non trovassero l'intesa, ma il mister e Benatia mi hanno voluto talmente tanto da aspettarmi fino all'ultimo - ha raccontato Emerson Palmieri -. Avevo questo timore, perché io sono un uomo di parola ma non dipendeva solo da me. Prima del trasferimento ho passato 50 giorni ad allenarmi da solo, il West Ham non abbassava le richieste ma io ho mantenuto la calma perché sapevo che c'era il Marsiglia".

08:00
Olympique Marsiglia, Emerson Palmieri: "Il mio trasferimento ha rischiato di saltare all'ultimo minuto"
23:00
Sassuolo, si lavora al riscatto anticipato di Muric
22:00
Union Saint-Gilloise: David Hubert nuovo allenatore
21:20
Atalanta, rimane l'intenzione di proporre il rinnovo a Lookman
20:27
Everton, a breve l'annuncio del rinnovo di Pickford