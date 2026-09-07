Olise verso il Real? L'ad del Bayern: "Non posso promettere che resterà"

Michael Olise al Real Madrid è un tormentone destinato a proseguire anche nelle prossime sessioni di mercato. Questo almeno è quanto sembra trapelare dalle parole dell'ad del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen: "Nel calcio è complesso fare promesse. Se riusciremo a trattenere Olise? Lo vedremo la prossima estate". Durante l'ultima finestra, il Real ha provato a trovare uno spiraglio per portare a Madrid il fuoriclasse francese ma la voglio di un colpo Galactico di Florentico Perez si è scontrata contro il muro dei bavaresi: "Olise non si muove nemmeno per 200 milioni", la posizione del club tedesco. Però si sa, il fascino dei Blancos può essere irresistibile per un calciatore: non è da escludere dunque che sia proprio Olise a poter chiedere un trasferimento a Madrid. Per questi discorsi però è ancora presto: fino all'estate 2027 l'ex Crystal palace non si muove dal Bayern.