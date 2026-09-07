Atalanta, Giuntoli sul mercato: "De Roon voleva andare via. Il difensore? Ecco perchè non è arrivato"

Tifosi e addetti ai lavori si aspettavano anche l'acquisto di un difensore, pedina non aggiunta nello scacchiere di Sarri. Una scelta societaria che Giuntoli ha voluto motivare: "Non siamo andati su un altro difensore come c'era stato invocato seguendo la stampa, ma il motivo è legato a diversi fattori: Hien sta recuperando e Obric sta crescendo molto bene. Abbiamo seguito dei calciatori che erano una grande opportunità all'inizio, poi però è andata diversamente. Pensiamo di avere una rosa migliorata e soprattutto di qualità. Sarò anche ripetitivo e il nuovo corso ha bisogno di tempo: a livello tattico, cardiaco e fisico dove la squadra dovrà abituarsi. Servirà tempo".