Atalanta, Giuntoli sul mercato: "De Roon voleva andare via. Il difensore? Ecco perchè non è arrivato"

07 Set 2026 - 16:03
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Giuntoli © Getty Images

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Per l'Atalanta è stata la prima sessione di mercato targata Cristiano Giuntoli. Ed è stato il direttore sportivo ex Juventus a dare il suo parere sulla finestra estiva appena conclusa. Il ds ha rivelato i dettagli dietro la cessione di De Roon: ""Quando c'è un calciatore vuole andare via bisogna ascoltare. Ci dispiace, ma noi dobbiamo voltare pagine e andare avanti. Kessié è un giocatore anche di personalità che ci può aiutare per la nuova Atalanta,  può fare sia il registo che la mezzala. Una prima pietra per questa Atalanta". 

Tifosi e addetti ai lavori si aspettavano anche l'acquisto di un difensore, pedina non aggiunta nello scacchiere di Sarri. Una scelta societaria che Giuntoli ha voluto motivare: "Non siamo andati su un altro difensore come c'era stato invocato seguendo la stampa, ma il motivo è legato a diversi fattori: Hien sta recuperando e Obric sta crescendo molto bene. Abbiamo  seguito dei calciatori che erano una grande opportunità all'inizio, poi però è andata diversamente. Pensiamo di avere una rosa migliorata e soprattutto di qualità. Sarò anche ripetitivo e il nuovo corso ha bisogno di tempo: a livello tattico, cardiaco e fisico dove la squadra dovrà abituarsi. Servirà tempo". 

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