Non solo Endrick per il Milan: a gennaio un colpo anche in difesa

L'obiettivo stagionale del Milan è tornare in Champions League ma Gerry Cardinale è pronto a intervenire sul mercato a gennaio per cercare di alzare un trofeo già in questa stagione.
Secondo la Gazzetta dello Sport, il principale obiettivo della dirigenza rossonera resta la difesa: si punta a stringere i tempi per Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, trattativa da 40 milioni già impostata in estate ma bloccata dai portoghesi per la mancanza di un sostituto.
Sul fronte offensivo tiene l'opzione Endrick, poco impiegato al Real Madrid sotto la gestione Mourinho: il club rossonero, confidando nei buoni rapporti con la Casa Blanca, punta ad assicurarsi il talento brasiliano tramite un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.