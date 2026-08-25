Nkunku al Lipsia, è ufficiale: il Milan pagherà parte dell'ingaggio | "Sono in ottima forma"

Dopo tre stagioni il Lipsia riabbraccia Christopher Nkunku. Il francese, finito ai margini al Milan riparte dal club teutonico che lo ha prelevato con la formula del prestito oneroso (3 milioni di euro). Previsto anche l'obbligo di riscatto fissato a quota 28 milioni. I rossoneri, per favorire l'uscita dell'ex Chelsea, contribuiranno a parte dell'ingaggio: in questo modo lo stipendio dell'attaccante rientrerà nei parametri imposti dal Lipsia.
Queste le prime parole di Nkunku: "Quando ho saputo dell'opportunità di tornare al Lipsia non ho esitato. Sono molto felice di essere tornato qui. Sono in ottima forma e voglio aiutare la squadra il prima possibile, e non vedo l'ora di giocare di nuovo davanti ai nostri tifosi alla Red Bull Arena".