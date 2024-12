Nicolas Valentini saluta il Boca Juniors per la Fiorentina: "Rimarrà sempre la mia seconda casa"

Nicolas Valentini sta vivendo gli ultimi giorni con la maglia del Boca Juniors prima di trasferirsi alla Fiorentina. Il difensore argentino terminerà il proprio contratto il prossimo 31 dicembre salutando sui social il club che l'ha accompagnato in queste ultime stagioni: "Voglio congedarmi da tutti voi - sottolinea Valentini - e ringraziarvi per l'affetto che mi avete dimostrato durante il tempo che ho trascorso nel club. La verità è che sono stati mesi molto difficili per me e non avrei mai voluto andarmene in questo modo, ma ci sono state decisioni e situazioni su cui non ho avuto alcuna influenza. Ho sempre voluto provare a trovare una soluzione per il club di cui sono e sarò sempre tifoso. Sono arrivato come un bambino e, durante questi 10 anni, con l'aiuto di chi fa parte di questo meraviglioso club, sono riuscito a crescere come giocatore e come persona. A loro va una menzione speciale. Per questo motivo, il Boca Juniors sarà sempre la mia seconda casa. Vi ringrazio ancora una volta e vi dico che non è un addio, ma un arrivederci”.