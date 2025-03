Nico Williams: "Non sono andato al Barcellona perché..."

È stato uno dei protagonisti dell'Europeo, vinto dalla Spagna anche grazie alle sue giocate. Nico Williams è stato uno dei nomi più chicchierati nell'ultima estate di calciomercato. Eppure il classe 2002 non si è mosso da Bilbao, dove è nato e cresciuto calcisticamente parlando, e dal suo Athletic nonostante la corte di squadre importantissime come il Barcellona, arrivato anche a offrire 60 milioni per il suo cartellino. Nico ha spiegato così la scelta dietro alla sua permanenza: "L'Athletic è la mia famiglia. Il legame che ho con questo club è indescrivibile. Penso che non troverei quest'atmosfera da nessun'altra parte. In questo momento sento che la decisione che ho preso è quella più giusta per me e sono molto contento di aver optato per questa opzione"