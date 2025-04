Nico Paz sempre più lontano dall'Inter: il Real non vuole perderlo

È stato accostato a lungo all'Inter, ma il futuro di Nico Paz è legato a doppio filo al Real Madrid. Il talento argentino sta impressionando sulle sponde del lago di Como, tanto da attirare l'interesse di diversi top club. Ma anche la società che detiene ancora il controllo del suo cartellino, ovvero i Blancos, sono rimasti impressionati dal rendimento del canterano, tanto da non aver intenzione di perdere il controllo sul giocatore. Per l'Inter si fa sempre più dura: il Real non ha intenzione di perdere Nico, su cui vanta tre clausole di "recompra" rispettivamente da 8, 9 e 10 miloni di euro valide nelle prossime tre sessioni di mercato. La società deciderà dunque quale sia il percorso di crescita migliore per il calciatore.