Neymar-Messi abbraccio in Brasile: presto si potrebbero ritrovare a Barcellona

03/07/2019

Si sono detti arrivederci a presto. Nessuno può averne la certezza perché allo stadio Mineirao di Belo Horizonte non c'erano intercettazioni ambientali, ma è molto probabile che sia stato questo il succo del colloquio tra Lionel Messi e Neymar. Ci vediamo a Barcellona. Sì, perché quella che all'inizio sembrava una follia, adesso si sta trasformando in una trattativa vera e propria, che coinvolge vari altri giocatori e soprattutto mette in movimento tanti, tanti soldi. Cominciamo dalla fine. Nella notte italiana tra martedì e mercoledì, subito dopo la fine della semifinale di Coppa America tra Brasile e Argentina vinta dai padroni di casa per 2-0, Neymar è sceso nello spogliatoio argentino per consolare il vecchio amico Leo dopo aver posato con i suoi connazionali che stavano celebrando la qualificazione per la finale del torneo. Per Ney l'occasione era irripetibile: vista la caldissima situazione attuale, due chiacchiere con il leader indiscusso dello spogliatoio blaugrana sono stati sicuramente molto utili per portare avanti i lavori in corso.



L'infelicità di Neymar a Parigi è ormai conclamata, con un'aggravante che non tutti conoscono: Leonardo, nuovo direttore sportivo del Paris Saint Germain, non intrattiene rapporti idilliaci con l'attaccante e con il suo entourage. In pratica, è favorevole alla cessione, che ovviamente non può avvenire per una valutazione inferiore ai 200 milioni, essendo stato pagato 222 con clausola rescissoria. Ma qualcosa di pesante si sta muovendo anche tra le contropartite. Tanto per cominciare Coutinho. Questo sì è un giocatore gradito a Leonardo. Proprio l'ex capo dell'area tecnica del Milan in questi ultimi giorni ha ripreso in mano un dossier avviato in gran segreto e mesi fa dal suo predecessore Antero Henrique. Si sta occupando di questa vicenda il mediatore internazionale Kia Joorabchian, che ha immediatamente fatto sapere a Leonardo di essere interessato al trasferimento. Coutinho era passato dal Liverpool al Barcellona per un totale di 160 milioni, ma non si è mai ambientato in Catalogna. E adesso può essere valutato tra i 100 e i 120 milioni. Il punto è che, intercettato da RMC Sport, proprio l'agente ha spiegato che la trattativa è in frenata: "Ho parlato nei giorni scorsi con Pep Segura (dirigente del Barcellona, ndr) a Barcellona. Mi ha detto che il club non vuole vendere Coutinho quest'estate. Non importa la cifra. E poi, noi non abbiamo avuto alcun contatto con il Psg".



Ma non finisce qui, perché nell'affare entra (potrebbe entrare) anche il centrocampista croato Ivan Rakitic. Beccato in queste ultime ore proprio a Parigi (ufficialmente in vacanza con la moglie), è un giocatore estremamente gradito all'allenatore tedesco del Psg, Thomas Tuchel. La valutazione di Rakitic è sui 60 milioni e questo significa che tra lui e Coutinho si andrebbero ad ammortizzare 180 milioni dei 200 che rappresentano la valutazione di Neymar. Detto così sembra facile, in effetti è una semplificazione estrema, ma l'affare viene impostato proprio su queste basi. La parte liquida da versare al Paris Saint Germain a questo punto è di una ventina di milioni. Questo è un particolare importante, perché in questa maniera con un altro paio di cessioni non primarie, il Barça potrebbe recuperare anche i soldi per pagare la clausola rescissoria di Antoine Griezmann, 120 milioni. Certo un tridente Messi-Neymar-Griezmann sarebbe qualcosa di terrificante. Poi bisognerebbe trovare una collocazione a Suarez, ma questo sarebbe un passo successivo.