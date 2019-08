Neymar, ci siamo: il Barcellona è più vicino

Neymar è vicinissimo al ritorno a Barcellona. La trattativa con il Psg è entrata nella fase decisiva e la dirigenza blaugrana è volata al gran completo a Parigi per chiudere l'affare. Oscar Grau, Javier Bordas e Eric Abidal stanno sferrando proprio in queste ore l'assalto decisivo: l'offerta pare essere di 170 milioni di euro per riportare a casa l'attaccante brasiliano. Vertice in corso sotto la Tour Eiffel alla presenza anche del patron del Psg Nasser Al-Khelaifi, oltre che di Leonardo.

Dalla Catalogna arrivano segnali d'ottimismo per la chiusura della trattativa vista anche la volontà dell'attaccante di tornare a vestire la maglia blaugrana dopo due anni complicati a Parigi dove era arrivato da colpo più caro della storia (222 milioni di euro). L'ambientamento non è stato facile e la Champions League non è arrivata, così tra un infortunio e l'altro O'Ney ha maturato la scelta di cambiare e tornare dove era diventato grande. Ci ha provato anche il Real Madrid, ma il Barcellona ha messo la freccia e la trattativa sembra destinata ad andare in porto.