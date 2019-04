Neymar, blitz a Torino: i tifosi della Juve sognano, ma non c'entra il mercato

26/04/2019

Una risposta certa sul motivo della visita di Neymar a Torino non c'è, una toccata e fuga tra un allenamento e l'altro con il Psg in vista della finale di Coppa di Francia contro il Rennes, però l'indiscrezione sul suo arrivo a Caselle ha acceso l'entusiasmo dei tifosi della Juventus. Un sogno che sembra destinato a rimanere tale, con l'ipotesi operazione di mercato già smentita dalla dirigenza bianconera per via di costi difficilmente sostenibili insieme a quelli di CR7.



Si parla dunque di una visita in amicizia a Douglas Costa, ma non mancano i collegamenti commerciali tra la collaborazione con Diesel e il prossimo lancio di un nuovo profumo a Milano, fino a un torneo di Futsal che porta il suo nome che farà tappa in Italia. Niente mercato, questa volta.