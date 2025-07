"Non ho mai avuto dubbi di rimanere, sono molto attaccato al presidente Mirwan Suwarso e al direttore sportivo Carlalberto Ludi. Ho firmato un contratto di quattro anni e non si fa se non si crede in un progetto solido": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, alla vigilia della Como Cup, che vedrà il club lariano sfidare in riva al lago Al Ahli, Celtic e Ajax.