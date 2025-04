Nesta: "Per come è andata, non mi confermerei al Monza"

"Se mi confermerei? No, per come è andata la stagione non mi confermerei. Ora testa al derby che è meglio vincerlo piuttosto che chiudere all'ultimo posto perchè è un risultato che resta". Così l'allenatore del Monza Alessandro Nesta parlando in conferenza stampa in vista della partita contro il Como. Sugli elogi ricevuti dal tecnico avversario Cesc Fabregas. "Lo ringrazio per le parole. Ricambio la stima e devo dire che mi è piaciuto il suo modo di fare calcio, è stato costante per tutto il campionato. Sa trasmettere idee. Bisogna solo fargli i complimenti. Il derby per il Monza è una partita importante - ha aggiunto - è vero che potevamo fare di più ma abbiamo quello che ci siamo meritati e purtroppo ci è sempre mancato qualcosa. Non salviamo la stagione vincendo il derby ma sarebbe quantomeno importante". In panchina un altro derby Nesta e Fabregas, due ex calciatori con una carriera da vincenti. "Ho avuto tanti infortuni e la forza è ripartire sempre. Bisogna reagire alle difficoltà. Se io vado in giro a raccontare che ho vinto la Champions League non significa nulla. Il grande campione è forte ma poi conta la reazione", ha concluso.