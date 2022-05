Napoli: visite mediche per Olivera poi la firma di un quinquennale

Mattinata di visite mediche per Mathias Olivera, secondo rinforzo sul mercato per il Napoli dopo Kvaratskhelia. Il terzino uruguaiano, che si trasferisce in azzurro dal Getafe con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro, è arrivato da Madrid a Villa Stuart a Roma intorno alle 10.45, accompagnato dal suo agente Pablo Boselli. Il giocatore classe 1997, entrato anche nel giro della nazionale uruguaiana dove ha debuttato lo scorso 28 gennaio contro il Paraguay, firmerà un contratto della durata di cinque anni da 1,3 milioni a stagione per iniziare e salirà fino a 1,9.

© Getty Images