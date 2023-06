Napoli-Osimhen: resta la distanza sul rinnovo. Chelsea a Psg offrono 120 mln

LA TRATTATIVA

AdL è disposto ad arrivare a 6 milioni più bonus, l'agente chiede il doppio degli attuali 4,5: le parti si rivedranno. E le pretendenti non mollano ma per ora non basta

© Getty Images Da una parte le prove di rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, dall'altra il pressing non solo del Psg ma anche del Chelsea. Questo lo scenario sul futuro di Victor Osimhen in casa Napoli. Il primo incontro andato in scena tra il presidente De Laurentiis e l'agente dell'attaccante nigeriano Roberto Calenda non ha portato novità sul fronte dell'adeguamento economico dell'attuale stipendio, che è di circa 4,5 milioni di euro a stagione: resta la distanza tra l'offerta del club, con AdL disposto spingersi non oltre i 6 milioni (più bonus) e una richiesta che, come riferisce il Mattino, è stata del doppio del compenso odierno. Le due parti si rivedranno ma in ogni caso il weekend servirà per riflettere sulle prossime mosse.

Intanto le pretendenti restano alla finestra e non mollano la presa. Sia Psg che Chelsea però valutano il cartellino di Osimhen intorno ai 120 milioni di euro mentre De Laurentiis su questo punto è stato chiaro fin da subito: il giocatore è un punto fermo della squadra e potrebbe eventualmente partire soltanto in caso di offerta "irrinunciabile per la salute del club" - ha detto in occasione della conferenza stampa di presentazione del neo tecnico Rudi Garcia - che tradotto in cifre equivale a 150 milioni di euro. Il presidente non è disposto a scendere sotto questa soglia. Psg e Chelsea sono avvisate.