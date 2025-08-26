Napoli, Hojlund in chiusura: pressing sul Manchester United, prestito con obbligo condizionato

Hojlund riabbraccia la Serie A: lo aspetta Conte al Napoli
© italyphotopress
© italyphotopress
Le prossime ore potrebbero essere decisive per l'arrivo di Hojlund, gli azzurri puntano a chiudere in giornata
Rasmus Hojlund © Getty Images
Potrebbe essere la giornata di Rasmus Hojlund al Napoli. Dopo aver raggiunto l'accordo di massima col giocatore, il club azzurro starebbe limando i dettagli con il Manchester United, puntando a chiudere l'operazione in giornata per regalare quanto prima ad Antonio Conte il nuovo attaccante. L'intesa col danese, infatti, ha portato la dirigenza partenopea a muoversi con decisione col club inglese, trovando di fatto l'accordo sul prestito con obbligo di riscatto condizionato a cifre vicine ai 45 milioni.
Come anticipato nella giornata di ieri, infatti, il via libera sarebbe arrivato per chiudere per il prestito immediato a 5 milioni, poi in base al rendimento dell'attaccante e agli obiettivi societari scatterà il riscatto condizionato (tra gol, presenze e qualificazione in Champions League) per circa 40 milioni.
La trattativa è destinata ad andare in porto, il Napoli spera già nelle prossime ore, con Hojlund che quindi dopo due stagioni è pronto a salutare l'Old Trafford direzione Maradona.
© italyphotopress
© italyphotopress
Commenti (0)