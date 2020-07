Napoli, colpo record: è fatta per Osimhen, al Lille 60 milioni più bonus

Affare fatto: Victor Osimhen sarà prestissimo un giocatore del Napoli. Le conferme arrivano dalla Francia dove si parla anche delle cifre del trasferimento record dell'attaccante del Lille in azzurro: 60 milioni di euro più bonus. Per il 21enne nigeriano un contratto fino al 2025 con ingaggio vicino ai 3 milioni. Il Napoli batte così il proprio record di spesa per un giocatore superando i 42 milioni spesi per Lozano nel 2019.