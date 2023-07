Maxime Lopez si autocandida per il Napoli: Rudi Garcia approva

LE DICHIARAZIONI

Il centrocampista del Sassuolo ha già giocato con l'attuale tecnico azzurro e ha chiesto di provare una nuova avventura

Napoli su Maxime Lopez, c'è l'apertura del calciatore. Di più, una vera e propria autocandidatura quella rilasciata a Le Media Carrè dal centrocampista del Sassuolo. "In Italia ci sono grandi squadre e se posso andare in una di queste sarebbe il top. Mi piace molto un club del sud che mi ricorda Marsiglia". L'Indizio, anzi gli indizi sono chiari. Il primo riferimento, una squadra ambiziosa del sud Italia è il Napoli, e poi c'è quel passaggio sul Marsiglia. Società in cui Maxime Lopez ha giocato dal 2016 al 2020, per tre stagioni il suo allenatore è stato proprio Rudi Garcia.

E Maxime Lopez, tre anni, 89 partite 5 gol con gli emiliani, è una richiesta proprio del tecnico francese per rinforzare il centrocampo del Napoli. Il calciatore del Sassuolo è stato individuato come il vice Lobotka, visto che Demme è in uscita. Oltre che da playmaker può giocare da trequartista.

Maxime Lopez, contratto con il Sassuolo sino al 2025, ha fatto sapere anche di aver già parlato con il club esprimendo il suo desiderio di una nuova avventura. Sul centrocampista c'è anche l'interesse di altre società, la Fiorentina in Italia, e poi un paio di club della Premier League. Ma l'autocandidatura del francese è un assist per la squadra campione d'Italia. La trattativa può decollare direttamente tra il Presidente De Laurentiis e l'ad Carnevali. Il Sassuolo valuta il suo talento almeno 15 milioni con l'aggiunta di qualche bonus. Maxime Lopez può essere il primo rinforzo in vista del ritiro in Trentino per gli azzurri di Garcia.