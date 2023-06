Giuntoli pronto a rinunciare a 4 mln per liberarsi dal Napoli

JUVE

In settimana il ds azzurro dovrebbe incontrare il presidente De Laurentiis per trovare un accordo su un'uscita anticipata rispetto alla scadenza del contratto

© Getty Images Dopo la scelta di Rudi Garcia, a Napoli è arrivato il momento di discutere il futuro di Cristiano Giuntoli. Il ds azzurro è stato già scelto dalla Juve per guidare la ricostruzione, ma prima bisognerà risolvere la questione contratto. Il dirigente è legato al Napoli fino al 2024 e per trasferirsi subito a Torino dovrà raggiungere un'intesa con De Laurentiis. Trattativa che potrebbe essere già impostata in un incontro tra le parti settimana prossima, ma che sicuramente non sarà indolore per il direttore sportivo. Cifre alla mano, infatti, Giuntoli dovrebbe proporre ad AdL un'importante rinuncia economica. Tra arretrati, premi e stipendio per l'ultimo anno di contratto, si parla di circa quattro milioni di euro lordi, circa due netti.

A Castel Volturno, dunque, per Giuntoli è arrivato il momento della verità. Dopo aver annunciato l'intenzione di voler lasciare il club, il ds ha scelto di mantenere un profilo basso in attesa di tempi migliori per affrontare De Laurentiis. Tempi che ormai sembrano maturi. Chiusa la questione allenatore, vissuta da spettatore da Giuntoli, il dirigente vuol sondare il terreno per capire i margini di trattativa.

L'intenzione del ds è quella di arrivare a breve a un'intesa per una risoluzione anticipata del contratto rispetto alla naturale scadenza del 30 giugno 2024. Al momento però l'impressione è che De Laurentiis potrebbe puntare ad allungare un po' la discussione, portando tutto magari a fine agosto, a mercato chiuso. Mossa che da una parte gli farebbe risparmiare dei soldi e dall'altra ritarderebbe anche lo sbarco di Giuntoli a Vinovo. Un risultato doppio per lo stratega AdL. A Castel Volturno si decide come chiudere il rapporto con Giuntoli, ma a dispetto dei tempi il suo destino in bianconero a Torino è già chiarissimo.

In attesa di comunicazioni positive da Napoli, infatti, la Juve si è già riorganizzata per il ruolo di ds promuovendo Giovanni Manna in prima squadra e piazzando Claudio Chiellini alla Next Gen. Tutto in attesa dell'arrivo di Giuntoli per iniziare la ricostruzione.