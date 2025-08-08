Milan, Bondo sempre più vicino alla Cremonese: Allegri non lo convoca
08 Ago 2025 - 13:48
Warren Bondo è sempre più vicino alla Cremonese. Il centrocampista ex Monza infatti, non è stato convocato da Allegri per le due trasferte all'estero che vedranno protagonista il Milan nel weekend contro Leeds e Chelsea
