Rafa Marin si prepara a salutare il Napoli. Non un addio, ma un arrivederci. Dopo aver giocato solo 180' in Coppa Italia, il difensore spagnolo andrà in prestito per sei mesi a fare esperienza. Non al Como, come avrebbe voluto Fabregas che l'ha corteggiato per settimane, ma al Villarreal. Il club spagnolo avrebbe superato i lariani proponendo un prestito oneroso con ingaggio invariato al giocatore.