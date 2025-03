Il Napoli guarda al futuro e per la difesa sta pensando di metter a segno un colpo importante in prospettiva. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i partenopei avrebbero già trovato un accordo con l'Empoli per acquistare a giugno Luca Marianucci con un contratto di cinque anni proposto al calciatore dei toscani.