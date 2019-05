NAPOLI, OFFERTO IL RINNOVO A MERTENS

16/05/2019

Dries Mertens e il Napoli potrebbero continuare insieme. Stando a quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis in persona avrebbe offerto al belga il prolungamento fino al 2021 o al 2022 dell'attuale contratto in scadenza nel 2020. La palla passa quindi all'attaccante, che dovrà decidere ora se accettare la proposta del club azzurro o arrivare a scadenza per trasferirsi magari negli Stati Uniti, dove lo ha cercato il Miami, o in Cina.