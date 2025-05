Nonostante sia scatta l'opzione per il prolungamento fino al 2027, a Napoli il futuro di Anguissa è ancora tutto da definire. Mourinho lo avrebbe infatti individuato per rinforzare la mediana del Fenerbahce e alla giusta cifra l'affare potrebbe anche andare in porto se gli azzurri dovessero trovare nel frattempo un rimpiazzo all'altezza come Ferguson.