Napoli, Mario Rui firma la risoluzione del contratto

Mario Rui e Napoli dividono le strade: il difensore portoghese, oltre 200 presenze in maglia azzurra, ha firmato la risoluzione del contratto in scadenza 2026 ed è ora libero sul mercato. Dal primo gennaio 2025 potrà firmare per una nuova squadra. Il comunicato del Napoli: "La SSC Napoli e Mario Rui Silva Duarte comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. Il Napoli ringrazia Mario Rui per l'impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera".