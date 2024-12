Intervistato da Dazn, Giovanni Manna, ds del Napoli, ha parlato anche del futuro di Victor Osimhen: "Se lo vendiamo a gennaio? Non ci ha chiamato nessuno - ha affermato il dirigente azzurro -. In questo momento non c'è assolutamente niente, siamo concentrati sul campo. Se potremo migliorare la rosa cercheremo di farlo".