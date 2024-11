NAPOLI, MANNA: "RINNOVO KVARA? VOGLIAMO PREMIARLO"

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha fatto il punto sul rinnovo di Kvaratskhelia. "Noi vogliamo premiare il percorso nel Napoli perché se lo merita, è chiaro poi che ci sono tante dinamiche e dobbiamo trovarci d'accordo su tutto. Se la trattativa non si risolve ora ne parleremo a giugno. Non c'è un arco temporale preciso, ma non vogliamo spostare l'attenzione da quello che è il campo e siamo d'accordo con il calciatore su questo", ha detto. Parlando del mercato di gennaio ha sottolineato che non ci saranno grandi colpi "perché abbiamo investito già tanto in estate".