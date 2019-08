Il Napoli è vicinissimo a Hirving Lozano. Positivo l'incontro tra Mino Raiola, agente dell'attaccante messicano, e il presidente De Laurentiis che hanno raggiunto un accordo per il suo passaggio in azzurro, Operazione da 42 milioni di euro al Psv (pagamento della clausola), dei quali il 20% andrà nelle casse del Pachuca, che ha venduto il giocatore agli olandesi. Nei prossimi giorni verranno definiti gli ultimi dettagli, tra cui quelli legati ai diritti d'immagine. Per il giocatore pronto un contratto di 5 anni e per Ancelotti ecco il primo grande rinforzo del reparto offensivo.