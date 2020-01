Napoli, il fratello di Callejon in Europa: giocherà nel Marbella

Il gemello di José Maria Callejon, Juanmi, ha firmato per il Marbella Fútbol Club, club di Segunda B (terza divisione spagnola). Ala sinistra, classe 1987, ha giocato per sei stagioni e fino a pochi giorni fa con il Bolivar, in Bolivia, con cui ha vinto tre campionati e segnato 133 gol (ha fatto il giro del web il video della sua ultima partita, quando abbraccia un piccolo tifoso e sono entrambi in lacrime). Con il fratello ha condiviso solo l’esperienza nelle giovanili del Real Madrid e una stagione con la seconda squadra delle Merengues in 3a divisione.