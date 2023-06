Napoli: Garcia vuole Danso per la difesa, per Osimhen incontro agente-AdL

MERCATO AZZURRO

Se il nigeriano andasse via, il preferito del tecnico spagnolo è Jonathan David del Lille

Nessuna rivoluzione. Il Napoli del neo tecnico Rudi Garcia sarà nel segno della continuità con quello di Luciano Spalletti che ha trionfato in campionato e incantato in Europa. Kim è in orbita Bayern Monaco, che pagherà la sua clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Il primo nome fatto dal tecnico francese è Kevin Danso del Lens, la cui valutazione è sui 20 milioni di euro, meno della metà del costo di Giorgio Scalvini dell'Atalanta, altro giocatore che piace agli azzurri.

Capitolo Osimhen: in casa azzurra c'è la convinzione di poter trattenere il nigeriano almeno un'altra stagione: nei prossimi giorni è previsto un contatto tra il suo agente Roberto Calenda e il presidente De Laurentiis, che potrebbe prendere in considerazione la partenza dell'attaccante solo di fronte a un'offerta di 140-150 milioni di euro. Se Osimhen andasse via, il preferito di Garcia è Jonathan David del Lille.