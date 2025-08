Jens Cajuste lascia il Napoli per tornare all'Ipswich Town. L'accordo tra i due club prevede un prestito oneroso da 2 milioni di euro più un obbligo di riscatto da ulteriori 7,5 in caso di promozione in Premier League dell'Ipswich. Nell'ipotesi della permanenza in INghilterra il centrocampista ha già un accordo con il club per un contratto fino al 2029.