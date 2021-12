Napoli, due nomi per il dopo Manolas: Tuanzebe e Min-Jae Kim

RINFORZO IN DIFESA

La dirigenza azzurra avrebbe già contattato lo United per il primo, in prestito all'Aston Villa. Piace anche il sudcoreano del Fenerbahce

Il Napoli è al lavoro per regalare a Spalletti un difensore centrale dopo il ritorno di Kostas Manolas ai greci dell'Olympiacos. Diversi i nomi accostati al club azzurro ma due le piste più seguite. Un'ipotesi concreta è quella di Axel Tuanzebe del Manchester United attualmente in forza all'Aston Villa. La dirigenza azzurra avrebbe già avviato contatti con i Red Devils per sondare la possibilità di avere il giocatore classe 1997 in prestito con diritto di riscatto, con il benestare dei Villans. Nelle ultime ore - come riferisce Sky Sport - si è fatto largo anche il nome del sudcoreano Min-Jae Kim, che nell'agosto scorso il Fenerbahce ha acquistato dai cinesi del Beijing Guoan.

Min-Jae Kim è da tempo nel mirino del ds del Napoli Cristiano Giuntoli, che aveva già cercato di arrivare al giocatore classe 1996 l'estate scorsa, quando appunto si è accasato al Fenerbahce. La strada si annuncia tutta in salita perché da parte sua il club turco, con cui in stagione ha collezionato 17 presenze in campionato e 6 in Europa League, non ha nessuna intenzione di privarsi di lui.

Il Napoli starebbe valutando anche l'opzione. L'argentino è in scadenza di contratto con la Roma il prossimo giugno e non rientra nei piani di Mourinho. Spalletti, inoltre, lo conosce già molto bene perché lo ha allenato in giallorosso nella stagione 2016/17.